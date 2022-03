Milan, Florenzi: "Questa vittoria sofferta ci farà bene"

Alessandro Florenzi ha commentato felice ai microfoni di Dazn il successo contro l' Empoli che permette al Milan di confermarsi in testa alla classifica di Serie A , mettendo contemporaneamente pressione a Inter e Napoli , in campo domenica.

Milan, Florenzi: "Qui mi sento come in una famiglia"

"Stanco? Abbiamo corso tutti, siamo felici per questa vittoria - ha esordito l'esterno rossonero -. Se facevamo il 2-0 eravamo più felici, ma vincere soffrendo ci farà bene anche per il futuro". Ora il Diavolo è a +5 sull'Inter: "Rappresenta poco, loro daranno il massimo nelle due partite in meno che hanno. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, la prossima finale sarà sabato". Al Milan l'ex terzino della Roma si è rilanciato dopo un periodo complicato: "Ho trovato un ambiente molto bello qui, una famiglia che mi ha accolto, io ci ho messo del mio senza far mancare mai la professionalità. Il mio obiettivo è cercare di fare qualcosa di bello qui al Milan e poi vedremo cosa succederà".