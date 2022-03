Milan, Kalulu: "Mi sento un titolare, non sono sorpreso"

Pierre Kalulu ha festeggiato ai microfoni di Sky la rete all' Empoli che ha permesso al Milan di volare temporaneamente a +5 sull' Inter in classifica. Per il classe 2001 è il primo gol in questa stagione.

Milan, Kalulu: "Mi sento titolare, ho lavorato tanto per questo"

"Gioco di più e meglio rispetto a prima, ho lavorato tanto per arrivare a questo punto e non sono sorpreso - ha spiegato il centrale francese -. Mi sento molto bene. Ho segnato ed è sempre bello. Abbiamo anche vinto, spero di continuare così". Kalulu ha firmato un'altra bella prestazione dopo quella contro il Napoli: "Mi sento un titolare, sto giocando dall'inizio in queste ultime settimane. Io voglio farmi trovare sempre pronto e aiutare la squadra a vincere". Sulla sua capacità di giocare in più ruoli: "Quando ero più giovane ho fatto sia il centrale che il terzino. Aver giocato sulla fascia mi ha aiutato a giocare poi da centrale. Lione? Ora sono qui, sto bene al Milan e quindi non ci penso più".