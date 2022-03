Milan, due ospiti speciali a Milanello: Klose e Seedorf

Il Milan si allena oggi a Milanello a due giorni dalla vittoria contro l'Empoli e in preparazione della prossima partita, sabato sera a Cagliari contro i sardi. I rossoneri, grazie al pareggio dell' Inter contro il Torino, hanno preso il comando della classifica del campionato, non più solo virtualmente. Al campo, la squadra ha ricevuto oggi due visite speciali.

Klose studia Pioli: diventerà allenatore

Si sono presentati a Milanello l'ex che ha vinto tutto con la maglia del Milan, l'olandese Clarence Seedorf, e l'ex attaccante di Bayern Monaco e Lazio, il tedesco Miroslav Klose. Il primo è in visita personale di cortesia in quella che può considerare ancora casa sua, il secondo sta studiando invece per diventare allenatore e ha deciso di guardare da vicino la seduta condotta da Stefano Pioli, con cui ha lavorato insieme ai tempi biancocelesti.

Seedorf: con il Milan anche sul tetto del mondo

Da giocatore, Clarence Seedorf con il Milan ha vinto tutto quello che c'era da vincere. È stato rossonero dal 2002 al 2012. Nel 2002-2003 e nel 2006-2007 ha portato infatti a casa la Champions League, l'anno dopo il Mondiale per club. E ancora: due scudetti e due Supercoppe italiane, 1 Coppa Italia. Nel suo palmares in rossonero anche la Supercoppa europea (due volte). Meno fortunato il suo periodo da allenatore del Milan: arriva il 16 gennaio del 2014 dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. Termina all'ottavo posto quel campionato, vincendo il 50 per cento delle partite disputate. Il 9 giugno del 2014 viene esonerato e sostituito da Filippo Inzaghi.