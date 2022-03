Milan, addio a Kessie: "Accordo totale con il Barcellona"

Ultimi mesi da giocatore del Milan per Franck Kessie : secondo Sport, gli agenti del centrocampista ivoriano nella giornata di lunedì hanno trovato l' intesa con gli uomini di mercato del Barcellona , che si assicurerà il giocatore a parametro zero dalla prossima estate.

Kessie-Barcellona, accordo totale

Il club catalano e l'ex centrocampista dell'Atalanta avrebbero trovato l'accordo sulla base di un ingaggio da 6 milioni di euro netti, più bonus: il giocatore è in scadenza di contratto con il Milan ed ha rifiutato qualsiasi offerta di rinnovo che il club rossonero gli ha fatto negli ultimi mesi, creando una situazione di tensione con i tifosi. Per la chiusura dell'affare secondo i media iverici mancano solo le firme e l'annuncio.

Kessie, i numeri al Milan

Approdato al Milan dall'Atalanta nel 2017 per una cifra di circa 28 milioni di euro, Kessie ha disputato finora 213 partite in rossonero tra campionato e coppe, realizzando 36 reti complessive. In Italia ha vestito anche le maglie dell'Atalanta e del Cesena. Il direttore tecnico del Diavolo Paolo Maldini in una recente intervista aveva confermato la linea irremovibile del club, sulla scia di quanto già successo con Donnarumma e Calhanoglu: "Il giocatore è a scadenza e non abbiamo ancora un accordo. La linea è quella dettata dal club, da questa non ci scostiamo assolutamente".