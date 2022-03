Leao con Ibrahimovic: “Sono con il Goat”

Giocare con Zlatan Ibrahimovic è l'obiettivo di tanti. Perché Ibra è tuttora un'icona, a 40 anni, del calcio. Chi è con lui al Milan non passa giorno che non dica che un compagno del genere è stimolante, aiuta a migliorare la qualità della squadra, è insomma unico. Pure quando non scende in campo. Rafael Leao , una delle più belle sorprese rossonere di quest'anno, ha deciso di celebrarlo a modo suo su Istagram.

Leao celebra il più grande di tutti i tempi

Leao ha postato in una delle sue Stories un'immagine in cui si sta allenando insieme a Zlatan Ibrahimovic, scrivendo: “With the Goat” che, tradotto, significa “Il più grande di tutti i tempi”. Stima infinita dunque per lo svedesone che, nelle ultime partite, è tornato a disposizione di Stefano Pioli che lo ha sempre inserito a partita in corso, preferendo dall'inizio Olivier Giroud. Anche a Cagliari le cose dovrebbero andare così, dopo di che ci sarà la sosta e lì Ibra potrà ritrovare la piena forma per riprendersi il posto da titolare in vista dello sprint finale per lo scudetto. Prima però ci potrebbe essere l'impegno con la Nazionale svedese: squalificato contro la Repubblica Ceca, potrebbe scendere in campo contro la Polonia se i suoi compagni passeranno il turno e andranno a giocarsi la qualificazione ai Mondiali del Qatar.