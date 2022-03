Milan, febbre alta per Tonali: a Cagliari può tornare titolare Brahim Diaz

Penultimo allenamento della settimana per il Milan in vista della partita contro il Cagliari . Giovedì mattina i giocatori di Stefano Pioli hanno proseguito la preparazione per la trasferta di sabato 19 marzo alle ore 20.45 all’Unipol Domus contro la formazione di Walter Mazzarri, in piena lotta per la salvezza.

Pioli pensa al ritorno di Diaz

L’assenza di Tonali non sarebbe certo indolore per Pioli, che ha rinunciato al giocatore dall’inizio solo in cinque partite in stagione in campionato, compresa la squalifica scontata nella gara persa dal Milan contro lo Spezia. Qualora il numero 8 rossonero non fosse della partita il tecnico rossonero potrebbe decidere di rilanciare come titolare sulla trequarti Brahim Diaz, reduce da tre panchine consecutive tra campionato e Coppa Italia, con arretramento di Kessie nella coppia di mediani al fianco di Ismael Bennacer.