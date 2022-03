Milan, Tomori non convocato da Southgate. Dall'Inghilterra: "Ma com'è possibile?"

Niente convocazione con l’Inghilterra per Fikayo Tomori. In ottica Milan è il primo particolare che balza all’occhio analizzando le convocazioni che il commissario tecnico della nazionale dei Tre Leoni Gareth Southgate ha ufficialmente diramato in vista delle amichevoli contro Svizzera e Costa d’Avorio in programma il 26 e il 29 marzo.