Deschamps e Giroud out: "Al Milan grande stagione, ma dovevo fare delle scelte"

Nonostante l'ottimo rendimento con il Milan , Olivier Giroud non è stato inserito da Didier Deschamps nella lista dei convocati per le amichevoli che la Francia giocherà con Costa D’Avorio e Sud Africa. Gli 8 gol siglati in rossonero, non sono quindi bastati all'attaccante ex Chelsea per indossare la maglia Bleu.

Deschamps su Giroud: "Sta facendo bene al Milan, ma ho delle scelte da fare"

Una decisione a sorpresa, che il selezionatore transalpino Deschamps ha commentato in conferenza stampa: "Olivier sta facendo bene con il Milan, ha segnato gol importanti e sono felice per lui e per il suo club. Poi ho delle scelte da fare. So benissimo cosa ci ha dato Olivier, ovviamente resta a disposizione della Francia, ed è sempre convocabile, anche se non l'ho chiamato per questo raduno".

Deschamps: "Il Milan sarà campione? Domanda difficile"

Presenti nella lista gli altri due francesi del Milan, Maignan e Theo Hernandez, mentre Pierre Kalulu è stato convocato dalla selezione transalpina Under 21, impegnata contro le Isole Faroe. Sulla possibile vittoria del campionato della squadra di Stefano Pioli, il ct della Francia Deschamps ha commentato: "Il Milan sarà campione? E' una domanda difficile per me a causa del mio passato".