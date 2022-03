Benzema infortunato: Olivier Giroud torna in Nazionale

"Olivier sta facendo molto bene con il Milan, ma il mio mestiere richiede di fare delle scelte. E comunque resta convocabile". Così il ct della Francia Didier Deschamps aveva spiegato la decisione di non convocare Olivier Giroud , nonostante il momento d'oro che sta vivendo il centravanti rossonero, per i prossimi impegni amichevoli che attendono i campioni del mondo in carica, contro la Costa d'Avorio e il Sudafrica.

Olivier Giroud e il tormentato rapporto con la Francia

Prima dell'Europeo, pealtro, Giroud era stato protagonista di un battibecco mediatico con Mbappé, che non era piaciuto a Deschamps. Il resto l'aveva fatto il rendimento non esaltante dell'attaccante nella competizione continentale, che aveva convinto il ct della Francia ha non inserire il nome di Giroud tra i convocati per la Nations League, competizione poi persa dalla Francia in finale contro la Spagna.

Bomber Giroud: solo Henry ha segnato di più con la Francia

Olivier Giroud è il secondo miglior marcatore nella storia della Francia, alle spalle solo di Thierry Henry. Eppure le 46 marcature finora messe a segno con i Bleus non sono bastate all'ex Arsenal e Chelsea per evitare le critiche di tifosi e addetti ai lavori, emerse in particolare durante la vittoriosa campagna al Mondiale 2018 in Russia, giocato da Giroud da titolare dalla prima all'ultima partita, ma senza riuscire a segnare neppure un gol. Un Mondiale al quale Benzema non partecipò come conseguenza del famoso "caso Valbuena".