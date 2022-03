Pioli: "Dobbiamo chiudere le partite. Scudetto? Ci sono tre favorite..."

Il Milan scappa sotto la pioggia. La 'French connection' rossonera colpisce anche sotto il diluvio di Cagliari, dove la squadra di Pioli strappa un'altra vittoria di misura in campionato, la terza consecutiva senza reti al passivo, che permette ai rossoneri di restare da soli in testa alla classifica.

Giroud rifinisce, Bennacer segna: Milan in volo a Cagliari

Il gran gol al volo di Ismael Bennacer su assist di Olivier Giroud sale a quota 66 punti ricacciando a -3 il Napoli vittorioso in rimonta sull'Udinese e soprattutto a -6 l'Inter bloccata in casa dalla Fiorentina. Insomma solo buone notizie per il Diavolo, a parte il fatto di non essere riuscito a concretizzare in terra sarda le numerose occasioni create, prima e dopo il gol-partita.