Milan, difesa blindata con Kalulu e Tomori

I campionati, in Italia, si vincono con la miglior difesa. E il Milan ha aggiustato proprio questo reparto, chiudendo il mese di marzo con la porta inviolata. La squadra di Pioli è diventata il prototipo del 'corto muso', anche se l'allenatore ha detto che ai suoi piace attaccare. Ultimamente, però, segnato un gol la porta si blinda, anche per merito dell'insuperabile Mike Maignan .

Milan: tutti clean sheet nel mese di marzo

Nel mese di marzo il Milan non ha preso neanche un gol. E questo avvenimento è coinciso con il formarsi della coppia di centrali Kalulu – Tomori. Hanno la capacità di tenere molto alto il baricentro della squadra, essendo veloci nei recuperi e aggressivi in uscita sugli avversari. Logica conseguenza è che tutta la squadra collabori pressando alto e permettendo un'ottima percentuale di recupero palla alto. Insomma, si tiene l'altra squadra lontana dalla propria area di rigore per quanto possibile. E quando questo non accade, c'è San Maignan (vedi Empoli e Cagliari).

Milan: il miglior attacco è la difesa di ferro

Tomori e Kalulu sono entrati in pianta stabile come difensori centrali nel derby dell'1 marzo contro l'Inter. In quella semifinale, i rossoneri non hanno preso gol. Poi c'è stata la temibile trasferta del Maradona contro il Napoli, risolta da una rete di Giroud e con Maignan ancora imbattuto. Ancora zero gol al passivo a San Siro con l'Empoli e nell'ultima a Cagliari, con rete di Bennacer. La media degli interventi di Maignan è di uno – ma decisivo – a partita. Tutti numeri che hanno portato il Milan in testa alla classifica con buone prospettive per lo sprint finale.