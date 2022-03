Milan, il sogno scudetto nasce in trasferta: i numeri da record dei rossoneri

C’è stato il Milan di Arrigo Sacchi, campione d’Italia solo una volta, con tanti rimpianti per il titolo sfumato nel 1990, ma dominatore in Europa per un biennio e c’è stato quello di Fabio Capello, che ha vissuto un percorso opposto, con due finali di Champions League perse su tre, ma quattro scudetti in cinque anni, tre dei quali consecutivi. E poi c’è stato quello di Carlo Ancelotti, che come il suo mentore Sacchi ha trionfato solo una volta in Serie A, ma due volte in Champions.

L'equilibrio "coraggioso" del Milan di Pioli Le tre versioni del Milan leggendario degli ultimi 40 anni si sono basati su uno zoccolo duro di fuoriclasse in tutti i reparti e su caratteristiche ben precise: qualità e fantasia in attacco e fasi difensive pressoché perfette. Il Milan di Stefano Pioli cerca di farsi timidamente largo tra i suddetti miti sfruttando le proprie peculiarità che stanno avvicinando il sogno del 19° scudetto.

Il Milan esterno non perde un colpo Capoclassifica con tre punti di vantaggio sul Napoli e sei sull’Inter, il Milan 2021-2022 è già nella storia grazie al proprio elevatissimo rendimento esterno, oltre che per la capacità di vincere le partite di misura senza subire gol. A Cagliari è arrivato il terzo 1-0 consecutivo, risultato stretto per quanto creato dalla squadra in attacco, ma che è coinciso con la vittoria esterna numero 11 in campionato, su 15 trasferte disputate. Un numero elevatissimo che evidenzia la mentalità trasmessa dal tecnico, quella di fare sempre la partita anche in campo esterno, pur all’interno di un contesto di squadra pratica ed equilibrata.