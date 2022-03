Francia, Deschamps: "Giroud fa parte del gruppo"

ROMA - Il Ct della Francia Didier Deschamps, in conferenza stampa, ha parlato così del ritorno in Nazionale dell'attaccante del Milan Olivier Giroud, convocato al posto dell'infortunato Karim Benzema. La sua ultima apparizione con i Bleus risaliva agli scorsi Europei: "Olivier fa parte di questa squadra, che ha vinto con lui e senza di lui, e come ho sempre detto è un giocatore convocabile. Non chiedetemi del futuro, ovviamente è stato chiamato perché Benzema si è fatto male ma non avrò una particolare attenzione nei suoi confronti, fa parte del gruppo come tutti gli altri".