Savicevic spinge il Milan: "Stagione grandiosa, lo scudetto è possibile"

Lo scudetto non è mai stato così vicino ai rossoneri negli ultimi 11 anni, ma all’interno della squadra e della società si predica prudenza in vista del rush finale di una corsa al titolo che non si presentava così incerta da diverse stagioni, ma alla quale il Milan può affacciarsi con l’ottimismo giustificato dalla solidità mostrata dalla squadra di Pioli anche nei momenti più difficili della stagione.

Milan, parla Savicevic: "Mi sta sorprendendo"

Chi può permettersi di sognare è un grande ex della storia recente del Milan come Dejan Savicevic. Il ‘Genio’, fantasista rossonero per sei stagioni, tra il 1992 e il ’98, ha parlato a ‘Milan Tv’ dichiarandosi entusiasta per l’andamento della squadra e fiducioso per la volata scudetto: "Il Milan già dall'inizio è in vetta alla classifica. Sta facendo molto bene e anche se non dovesse arrivare primo, sarà una stagione molto buona. Non mi aspettavo che il Milan sarebbe stato primo a questo punto ma sono molto contento. Spero che possa restare primo e vincere lo scudetto perchè sarebbe una grandissima soddisfazione per la società e per i tifosi".

Dejan Savicevic e una carriera legata a doppio filo all'Italia

Classe ’66, Savicevic, attualmente presidente della federazione montenegrina, è stato uno dei più forti calciatori di tutti i tempi dell’ex Jugoslavia e ha legato diverse tappe importanti della propria carriera all’Italia, non solo per i 7 titoli vinti con la maglia del Milan, tra i quali tre scudetti e una Champions League, nella finale di Atene del 1994 contro il Barcellona, nella quale Savicevic realizzò un gol in pallonetto rimasto nella storia della competizione e nell’immaginario dei tifosi rossoneri. Savicevic si è infatti messo in evidenza nel Belpaese anche con la Jugoslavia, arrivando fino ai quarti di finale del Mondiale 1990 giocatosi proprio in Italia, per poi vincere la prima Champions della carriera (all'epoca ancora Coppa dei Campioni) con la Stella Rossa nella finale del 1991 a Bari vinta ai rigori contro l’Olympique Marsiglia.