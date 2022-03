Il sogno di Galliani: "Scudetto al Milan e Monza in A"

Dopo una stagione amaramente conclusa in semifinale playoff , il Monza sta dando il terzo assalto consecutivo a quella Serie A che i brianzoli hanno sempre solo sognato, oltre che sfiorato per tre stagioni consecutive alla fine degli anni '70, l'ultima delle quali, nel 1979, conclusasi con lo spareggio di Bologna perso contro il Pescara.

Serie B, il Monza assaggia il primato

Con in panchina l’ex giocatore biancorosso Giovanni Stroppa il Monza è in piena corsa per la promozione diretta ed è reduce da qualche ora trascorsa da sola in vetta alla classifica di Serie B dopo la vittoria in pieno recupero sul Crotone, prima dei controsorpassi di Pisa e Cremonese che non hanno comunque spento l’ottimismo dei tifosi e della società.