"Hai giocato con mio padre!": Anthony Elanga fa emozionare Ibrahimovic

Quattro anni dopo la Svezia dovrà ancora giocarsi la qualificazione al Mondiale attraverso gli spareggi. Nel 2018 i gialloblù riuscirono nell’impresa di eliminare l’Italia, questa volta per andare in Qatar gli ostacoli saranno due, la Repubblica Ceca in semifinale ed eventualmente la Polonia, già ammessa alla finale dopo l’esclusione dalla Russia.

Qatar 2022, la Svezia cerca un'altra qualificazione attraverso i playoff Nella Svezia scenderà in campo anche Zlatan Ibrahimovic, deciso a partecipare al terzo ed ultimo Mondiale della propria carriera dopo aver saltato Russia 2018 in seguito alla decisione, poi rientrata, di dare l’addio alla nazionale dopo Euro 2016. Nel ritiro svedese, allora, l’attaccante del Milan ha svelato un curioso retroscena legato al compagno di nazionale Anthony Elanga, attaccante classe 2002 di origini camerunesi del Manchester United, aggregato per la prima volta alla nazionale maggiore dall’Under 21.

Zlatan Ibrahimovic e la Elanga's family Ibra e Elanga non hanno mai giocato insieme allo United, dato che Anthony aveva soltanto 16 anni quando Zlatan era in forza al Manchester, ma Zlatan ha raccontato un curioso retroscena relativo al primo incontro tra i due: "La prima volta che l'ho incontrato eravamo al ristorante del campo di allenamento dello United, lui è venuto da me e mi ha detto: 'Tu conosci mio padre'. Io non capii molto e gli risposi una cosa del tipo ‘Aiutami perché non so con chi sto parlando’.

'Si tu hai giocato con mio padre Elanga' mi ha detto e a quel punto capii tutto..”. Il riferimento è infatti al padre di Anthony, Joseph Elanga, nazionale camerunese negli anni ’90, ma soprattutto ex giocatore del Malmoe tra il 2000 e il 2005 e quindi compagno di squadra nella prima stagione proprio di un giovanissimo Ibrahimovic…