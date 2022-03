Ronaldinho: "C'è un difensore italiano che mi ha fatto impazzire"

Ronaldinho: "Maldini? Il miglior difensore"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Espn Messico, il pallone d'Oro del 2005 non ha avuto dubbi nel fare il nome dell'ex capitano e difensore del Milan come miglior giocatore con cui ha avuto l'onore di giocare nella sua carriera: "Per me Paolo Maldini è sempre stato il miglior difensore mai esistito in circolo e ho avuto la fortuna di giocarci insieme. Oggi per me è un grande amico, per me è una grande gioia sia così perché è un vero e proprio idolo per me". Non si tratta di parole e attestati di stima nuovi del brasiliano nei confronti dell'attuale direttore tecnico rossonero, ma l'ennesimo messaggio di amicizia che conferma che quel Milan, oltre che su fenomeni, poteva di certo contare su un gruppo fatto di uomini pronti a tutto l'uno per l'altro.

Dinho: "Mi sarebbe piaciuto giocare con Mbappé"

Dopo aver giocato per 17 anni ad altissimi livelli, vestendo la maglia di Barcellona e Milan, Ronaldinho ha avuto l'onore di scendere in campo al fianco dei suoi idoli calcistici. Da Ronaldo a Romario, Dinho ha vissuto l'epoca d'oro del grande Brasile e di rimpianti nel mondo del pallone ne ha ben pochi. Nel corso dell'intervista rilasciata a Espn, l'ex talento carioca ha però fantasticato su un giocatore che avrebbe gradito avere in campo quando giocava:

"Mi sarebbe piaciuto tanto giocare con Mbappé, mi piace tanto come gioca e quindi mi sarei divertito a scendere in campo con lui". Una vera e propria investitura al francese, che come Dinho è passato dalle fila del Paris Saint-Germain e ora, salvo colpi di scena delle ultime settimane, proseguirà la propria carriera in Spagna come il brasiliano. Ma dall'altra sponda dei rivali del Clásico.