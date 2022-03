Milan, tecnica e aerobica alla ripresa senza i nazionali

Il Milan torna in campo per preparare la sfida di campionato contro il Bologna di lunedì 4 aprile. Dopo tre giorni di riposo concessi da mister Pioli, che con Tomori e Brahim Diaz si è recato all'Expo di Dubai, i rossoneri si sono ritrovati a Milanello nel pomeriggio per la ripresa degli allenamenti. La compagine meneghina ha dovuto far a meno di 12 uomini che si trovano attualmente impegnati con le rispettive Nazionali in giro per il mondo.