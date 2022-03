Milan, Kalulu: "Allenarsi con Giroud e Ibrahomovic è uno spettacolo"

Promosso titolare dal tecnico al centro della difesa, pur nascendo esterno, dopo l’infortunio di Kjaer per fare coppia con Tomori , Kalulu ha fornito un rendimento impeccabile e sta spiccando nelle classifiche di rendimento, trasformando in un punto di forza quello che sembrava poter essere un limite nel cambio di ruolo, ovvero una stazza fisica non aitante.

Kalulu e la sfida chiamata Milan: "Sapevo che mi sarei imposto"

Intervistato da L’Equipe nel ritiro della Francia Under 21, Kalulu è tornato sulla scelta di lasciare le giovanili del Lione per dire sì al Milan ad appena 20 anni: "Sapevo che ci sarebbe voluto del tempo, ma sapevo che avrei lavoro per giocare. Non avevo paura di fallire al Milan. Il sogno era sfondare nel Lione, ma non era successo e anzi anche in Francia avrei rischiato di venire dimenticato. Sapevo che ci sarebbe voluto del tempo per adattarmi alla città e alla nuova squadra, ma anche che alla fine sarei potuto diventare un giocatore importante. In tanti mi hanno parlato della storia del Milan negli anni '90 e ne sono rimasto affascinato".