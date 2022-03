Juve e Milan, possibile tournée estiva negli Usa con Real Madrid e Barcellona

Real Madrid-Barcellona, Clasico di lusso

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, in particolare, Real Madrid e Barcellona avrebbero già raggiunto un accordo per disputare un Clasico amichevole a fine luglio. Lo scenario prescelto dovrebbe essere il nuovo stadio "Allegian" di Las Vegas, la cui inaugurazione sarebbe dovuta avvenire nel 2020 proprio con un Clasico, prima che la pandemia facesse saltare tutti i piani. Qui le due grandi di Spagna possono contare su un vasto numero di tifosi e le restrizioni anti-Coronavirus assicurano una flessibilità sufficiente da poter garantire una buona risposta in termini di spettatori, nella speranza ovviamente che per l’estate i numeri sui contagi siano ulteriormente diminuiti.