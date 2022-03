Milan senza nazionali in campo contro la Primavera

Proseguono gli allenamenti del Milan durante la sosta: la squadra di Stefano Pioli ha lavorato a ranghi ridotti a Milanello svolgendo una seduta mattutina. I rossoneri, privi dei giocatori impegnati in Nazionale , hanno effettuato un test in famiglia contro la squadra Primavera .

Milan, test in famiglia contro la Primavera

"Una bella e calda giornata di sole ha accolto i rossoneri stamattina a Milanello dove il gruppo, ancora a ranghi ridotti, si è presentato per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di allenamento - è la nota del club rossonero -. Squadra subito in campo per svolgere il riscaldamento con una serie di esercizi fisici eseguiti; a seguire alcuni torelli a tema per chiudere la prima parte dedicata all'attivazione. L'allenamento è proseguito con una partita di allenamento contro la formazione Primavera, sviluppata in tre tempi da 15 minuti".

Milan: assenti i nazionali e Kjaer

I rossoneri continueranno la loro preparazione in vista del match contro il Bologna (in programma lunedì 4 aprile) con una seduta mattutina nella giornata di sabato. Infermeria praticamente vuota: l'unico assente, a parte i 14 giocatori impegnati in Nazionale, è il lungodegente Simon Kjaer, che tornerà a disposizione di Stefano Pioli nella prossima stagione.