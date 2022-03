Theo Hernandez si prende anche la Francia: i numeri del terzino del Milan

I numeri di Theo Hernandez con la Francia

A confermare l'ottimo impatto che Theo Hernandez ha avuto con la Francia ci sono i numeri. Il terzino del Milan, nelle cinque presenze con la selezione francese, ha realizzato 4 assist e firmato il gol che ha permesso ai Blues di superare il Belgio in semifinale di Nations League (poi vinta contro la Spagna). Statistiche che hanno permesso ad Hernandez di diventare titolare inamovibile nella Nazionale di Deschamps.

Theo Hernandez e il rapporto con la Nazionale

La prima convocazione di Theo Hernandez con la Francia è arrivata solamente lo scorso agosto, quando Didier Deschamps ha deciso di inserire in lista il terzino del Milan per le partite di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Nei precedenti impegni infatti, nonostante le ottime prestazioni con il club, Theo Hernandez era sempre stato escluso. Le motivazioni di questa presa di posizione da parte della Federazione francese, sembrano risalire al 2017, quando il terzino era stato convocato con la Nazionale Under 21. Hernandez non si presentò al ritiro, poiché il terzino aveva bisogno di concentrazione in vista del suo passaggio dall'Alaves al Real Madrid. Qualche giorno dopo però, il francese pubblicò su Instagram una foto in cui era in piscina con degli amici a Marbella. Comportamento che la Federazione si legò al dito, escludendolo dal giro della Nazionale per ben 4 anni. L'ottimo rendimento del terzino però, non poteva essere ignorato da Deschamps, che ha deciso quindi di richiamarlo e farlo esordire da titolare contro la Finlandia: da quella partita Theo Hernandez è diventato inamovibile.