Krunic infortunato e Dzeko in campo 90 minuti: la Bosnia fa "arrabbiare" le milanesi

La Bosnia è una delle tante nazionali europee costrette a utilizzare la finestra internazionale di fine marzo solo per disputare amichevoli, non avendo conquistato l’accesso ai playoff di qualificazione verso Qatar 2022.

Bosnia-Georgia, Dzeko fa gli "straordinari"

La squadra del ct Bogdanov ha giocato e perso nella giornata di sabato in casa a Zenica contro la Georgia e tornerà in campo martedì sempre nello stesso stadio contro il Lussemburgo. Il ct ha però scelto di mandare in campo la formazione titolare, così tra i giocatori che hanno giocato dall'inizio ci sono stati il difensore Ahmedhodzic del Malmoe, ma anche capitan Edin Dzeko, schierato titolare al pari del milanista Rade Krunic.

Bosnia, infortunio per Rade Krunic

Una scelta, quella del ct, che ha creato più di qualche malumore presso le società milanesi, che in una fase cruciale della stagione si sarebbero aspettate valutazioni diverse considerando il carattere amichevole delle partite. Krunic, in particolare, è uscito dal campo al 60' per un leggero infortunio, come comunicato dalla stessa Federazione bosniaca, la cui entità non è stata ancora accertata, mentre Dzeko è stato lasciato in campo per tutta la durata dell’incontro. Da quanto trapela il centravanti nerazzurro dovrebbe comunque essere risparmiato per la gara di martedì contro il Lussemburgo, ma in ogni caso non potrà raggiungere i compagni di squadra prima di mercoledì, a soli quattro giorni dalla super-sfida contro la Juventus.

Bosnia, flop in serie: dalle qualificazioni mondiali alla Nations League

Piena di talenti, la Bosnia è stata quasi sempre incapace di dare vita ad un gruppo di buon livello in grado di competere per qualificarsi alle fasi finali di Europei o Mondiali. Negli ultimi anni non sono certo mancati giocatori con qualità tecnica, senso del gol ed esperienza internazionale, ma la Bosnia si è affacciata al grande calcio solo nella fase finale del Mondiale 2014, uscendo al primo turno. Da quel momento dalle parti di Sarajevo si sono registrate solo delusioni in serie, sfociate nell’amara retrocessione nella Lega C della Nations League dopo l’ultima edizione del torneo e negli appena 7 punti totalizzati nel girone di qualificazione al Mondiale 2022.