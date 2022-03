Italia, Donnarumma: "Da oggi al lavoro per costruire un futuro vincente"

In attesa di una delle amichevoli più malinconiche della storia recente, quella in programma in Turchia nella serata di martedì a Konya, in casa Italia è tempo di riflessioni social a tre giorni dallo shock causato dalla sconfitta contro la Macedonia del Nord che ha condannato gli Azzurri a vivere da spettatori anche il Mondiale 2022.

Italia, sfoghi social dopo la disfatta Così dopo il ct Roberto Mancini, che scioglierà solo dopo la partita contro la Turchia i propri dubbi circa la permanenza sulla panchina dell’Italia, e dopo Marco Verratti, uno dei leader dello spogliatoio azzurro, a sfogarsi via Instagram è stato Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma: "Noi delusi come tutti gli italiani" Il portiere del Paris Saint-Germain, insieme allo stesso Verratti, a Bonucci, Chiellini, Florenzi, Jorginho, Immobile e Insigne, è uno dei “reduci” dello 0-0 del novembre 2017 a San Siro contro la Svezia, che segnò la mancata qualificazione dell’Italia a Russia 2018. Già nel mirino della critica per il grave errore commesso in Champions League contro il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale, Donnarumma si è rivolto ai tifosi per esprimere la propria delusione: "Volevamo partecipare al Mondiale, vivere le straordinarie emozioni che queste competizioni sanno dare, regalare sorrisi agli italiani che ci hanno accompagnati qualche mese fa alla conquista dell’Europeo. Purtroppo non sarà così, siamo molto delusi e sappiamo quanto tutti gli italiani lo siano, proprio come noi".