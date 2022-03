Varane loda Maignan: "Bravo con i piedi, è un vero leader"

Il Milan si coccola Mike Maignan , vera e propria rivelazione del mercato estivo dei rossoneri. Il portiere francese, arrivato dal Lille, aveva sulle spalle la responsabilità di non far rimpiangere il partente Gianluigi Donnarumma e oggi, con 30 partite in archivio col club meneghino, l'obiettivo è stato più che raggiunto. A suon di parate, salvataggi e grande tecnica nei rilanci per i compagni, Maignan ha quasi oscurato il passato recente tra i pali rossoneri, diventando un vero e proprio idolo per la tifoseria e un punto fermo per la rosa allenata da Stefano Pioli. Dopo aver conquistato il titolo in Francia ed essere volato a Euro 2020 con la maglia dei Bleus, l'estremo difensore grazie al Milan ha avuto il modo di confermarsi tra i convocati di Deschamps che nel match amichevole contro il Sud Africa gli darà una chance dal primo minuto.

Varane: "Maignan ottimo con i piedi, è leader vero"

Mike Maignan non è di certo una scoperta per la Francia. Anche se vanta una sola presenza con la maglia dei transalpini, quella nel 7-1 in amichevole contro l'Ucraina dell'ottobre 2020, il portiere del Milan si è saputo far notare agli occhi dei tifosi francesi difendendo i pali del Lille. Chiamato in causa, non ha tradito le aspettative e ha subito scalato la gerarchia, diventando di fatto il vice Lloris in Nazionale. Contro il Sud Africa l'occasione per sorprendere, anche se dalle parole di Raphael Varane ha già avuto modo di farsi apprezzare: "Come calciatore ha delle grandi doti, è esplosivo e bravo con i piedi. Ha le capacità per giocare palla al piede e servire i compagni. Ha poi un gran carattere ed è capace di dare un grande apporto alla squadra. È un leader nel cuore e trasmette tutto al gruppo".

Maignan, l'occasione dal 1'

Sarà Francia-Sud Africa l'occasione da cogliere al massimo per il portiere francese. Col Milan non ha mai deluso e anche con la Nazionale di Deschamps è pronto a fare bene per conquistarsi un posto tra i convocati in vista del Mondiale in Qatar. Palcoscenico della sfida contro la selezione africa sarà proprio quella Lille che lo ha visto crescere e affermarsi sempre più a livello nazionale e internazionale, con la speranza che quel campo gli risvegli emozioni e sensazioni particolari da fargli dare ancora di più tra i pali dei Bleus. Una prestazione di rilievo, nonostante la caratura dell'avversario non sia proibitiva, potrebbe essere d'aiuto anche al Milan che ritroverebbe a Milanello un Maignan carico in vista del finale di campionato per la volata scudetto.