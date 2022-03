Milan, in campo verso il Bologna: seduta tecnico-tattica

Il Milan è tornato in campo per preparare le prossima sfida di campionato contro il Bologna , fissata in posticipo lunedì 4 aprile a San Siro. I rossoneri, dopo due giorni di riposo concessi dal tecnico Stefano Pioli , si sono ritrovati a Milanello nel pomeriggio e hanno aperto la settimana di preparazione alla gara contro i felsinei con una seduta tecnico-tattica.

Milan, la seduta in vista del Bologna

La squadra che si è allenata quest'oggi agli ordini del tecnico Stefano Pioli risente ancora di tanti assenti a causa delle Nazionali. Dopo essersi ritrovati a Milanello all'ora di pranzo, i rossoneri sono subito scesi in campo per effettuare l'attivazione muscolare eseguita con l'ausilio degli attrezzi. A seguire, per terminare il riscaldamento, una serie di torelli a tema. L'allenamento è proseguito con alcuni lavori sul possesso, prima di una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni in porta. Come di consueto, la seduta è stata conclusa con una partitella su campo ridotto.

Verso il Bologna, quando rientrano i Nazionali

Il Milan si ritroverà in campo domani mattina, per un'altra seduta di preparazione alla gara contro il Bologna. Ancora una volta saranno assenti i nazionali, che cominceranno a rientrare a Milanello nelle prossime ore. Gli ultimi impegni di Tonali, Leao, Saelemaekers, Kessie, Hernandez, Giroud, Maignan e Bennacer terranno il tecnico Pioli incollato alla televisione anche questa sera. Si attende invece il rientro di Kalulu, che ha già concluso i match con l'under 21 della Francia, così come quello di un Krunic febbricitante con la Bosnia. Tra gli ultimi a rientrare anche Ibrahimovic, in Polonia con la Svezia per il playoff Mondiale.