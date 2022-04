Milan, si ferma Florenzi: lesione al menisco, finale di stagione a rischio

Piove sul bagnato in casa Milan . All'indomani del deludente pareggio contro il Bologna, infatti, costato due punti persi nel testa a testa per lo scudetto con Napoli e Inter, Stefano Pioli registra la brutta notizia dell'infortunio subito da Alessandro Florenzi .

Una vera beffa per l'ex romanista, in campo contro il Bologna solo negli ultimi 15 minuti, giocati al posto di Davide Calabria. Pochi spiccioli di gara nel vano assalto dei rossoneri, ma che potrebbero anche aver segnato la fine della prima stagione con il Milan per l'esterno, la cui assenza dai campi di gioco non dovrebbe essere inferiore ai 30 giorni .

Milan, stagione finita per Florenzi?

Pioli spera di recuperare Florenzi almeno per le ultime partite di campionato, nelle quali la duttilità e l'esperienza del giocatore potrebbero rivelarsi armi molto importanti per la volata scudetto. Per il numero rossonero si tratta peraltro del secondo infortunio al menisco subito in stagione, dopo quello subito a fine settembre 2021 che lo tenne lontano dai campi per un mese e mezzo.