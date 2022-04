Theo Hernandez si allena, il Milan: “Hey Daddy”

Theo Hernandez oggi ha ripreso regolarmente gli allenamenti a Milanello sotto gli occhi attenti di Stefano Pioli. L'esterno del Milan ieri aveva usufruito di un giorno di permesso in quanto è diventato papà del piccolo Theo jr.. Così, oggi la società rossonera, su Instagram, ha deciso di dare il benvenuto a Theo: “Hey Daddy”. Ieri il Milan aveva dato anche la notizia: “A new addition to the Hernandez family. Benvenuto Theo junior”.