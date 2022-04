Contemporaneità cercasi: Milan in campo ancora dopo l'Inter

Contemporaneità, questa sconosciuta. Nel calcio moderno lo “spezzatino” televisivo delle partite è ormai una regola, ad ogni latitudine. Una consuetudine che non dispiace ai tifosi neutrali, che possono così vedere il maggior numero possibile di partite grazie agli orari sfalsati, ma che fa storcere il naso a buona parte della critica e anche a tifosi e addetti ai lavori delle squadre in lotta per lo stesso obiettivo.

Torino-Milan, la capolista va in campo dopo Inter e Napoli Il tema sta diventando d’attualità soprattutto quest’anno in una Serie A che sta vivendo una lotta al vertice incertissima con tre squadre raccolte in un fazzoletto di punti e in corsa per lo scudetto, a cui si aggiunge la Juventus ancora non tagliata ufficialmente fuori. Nella 32ª giornata, intanto, toccherà ancora a Milan e Napoli giocare con qualche ora di ritardo rispetto all’Inter. Uno scenario ormai abituale, in particolare per i rossoneri, che saranno impegnati nel posticipo domenicale contro il Torino poche ore dopo la gara tra il Napoli e la Fiorentina e 24 ore dopo il successo dell’Inter sul Verona. Giocare dopo le concorrenti può essere non facile dal punto di vista psicologico soprattutto per chi, come il Milan, è davanti a tutti, ma del resto per i giocatori di Pioli questo è ormai diventato uno scenario abituale.

Lotta scudetto: Milan ancora in campo in posticipo Sui 12 turni del girone di ritorno fin qui giocati, infatti, (nel computo vanno esclusi, oltre ovviamente allo scontro diretto, la prima di ritorno che l’Inter dovrà recuperare il 27 aprile a Bologna), i rossoneri hanno giocato ben otto volte dopo l’Inter e a Torino andrà in scena la nona. Un numero elevato e il bilancio dei risultati finora non è esaltante per l’attuale capolista: detto infatti che le due milanesi hanno vinto insieme solo due volte nel girone di ritorno, il Milan è riuscito a ottenere i tre punti solo una volta nelle tre occasioni precedenti in cui i campioni d’Italia avevano vinto giocando prima dei cugini. È accaduto alla 28ª giornata, quando il gol di Giroud permise ai rossoneri di sbancare il campo del Napoli 48 ore dopo la goleada dell’Inter sulla Salernitana.