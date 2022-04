Milan, critiche anche dal tennis. Ljubicic: "Così non ci siamo"

"Caro Milan, non ci siamo". Il calo di rendimento dell'ultimo periodo dei rossoneri, coi due 0-0 contro Bologna e Torino, ha suscitato non poche critiche da tifosi e addetti ai lavori nell'analisi della corsa Scudetto, peraltro sempre più incerta. Le ultime arrivano - attraverso Twitter - dal mondo del tennis, in particolare da Ivan Ljubicic, allenatore di Roger Federer e tecnico rossonero.