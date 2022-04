Milan, una sorpresa agli allenamenti: c'è anche Kjaer

Subito in campo dopo lo 0-0 di Torino. Il Milan è rientrato in nottata dal Piemonte, ha dormito a Milanello e questa mattina ha sostenuto l'allenamento post-gara. Con una piacevole novità: si è rivisto infatti anche il danese Kjaer , rientrato nel gruppo dopo il grave infortunio dello scorso mese di dicembre.

Milan: domani si farà il punto sugli infortunati

Chi aveva iniziato la partita contro il Torino, ha svolto lavoro di scarico defaticante in palestra. In campo, invece, tutti gli altri che prima hanno fatto attivazione muscolare e poi hanno effettuato alcuni esercizi atletici. L'allenamento è proseguito con alcuni torelli a tema, quindi una serie di esercitazioni sul possesso, infine, una partitella su campo ridotto. Domani il Milan si allenerà nel pomeriggio e continuerà a preparare la gara contro il Genoa. Come detto, è tornato anche Kjaer: il recupero del giocatore procede secondo i tempi che erano stati stabiliti. L'infortunio è alle spalle e il danese non vede l'ora di poter dare una mano alla squadra; per ora, si dovrà accontentare di esserci, senza poter scendere in campo. La situazione degli infortunati (tra cui Ibrahimovic), che hanno saltato la trasferta di Torino, sarà valutata meglio domani.