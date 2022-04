Pioli: "Calendario? Se giochiamo al massimo possiamo battere tutti"

Il Milan scaccia l’ombra della crisi, avvicina il Genoa alla Serie B e soprattutto piazza il controsorpasso sull’Inter, restando in testa alla classifica anche dopo la 33a giornata. Dopo i due grigi pareggi senza gol contro Bologna e Torino la squadra di Pioli liquida per 2-0 il Grifone tornando a +2 sui cugini, che hanno però una partita in meno, quella che verrà disputata proprio contro il Bologna mercoledì 27 aprile alle ore 20.15.

Milan, digiuno di gol spezzato dopo 222 minuti Era dal 9 gennaio che i rossoneri non vincevano una partita con due gol di scarto, dal 3-0 al Venezia: le successive sei successi del Diavolo erano stati infatti conseguiti con una sola rete di margine. Buone notizie in serie quindi per Stefano Pioli, che saluta anche i ritorni al gol di Rafa Leao, dopo quasi due mesi, e di Junior Messias, oltre al prolungamento dell’imbattibilità di Mike Maignan, giunto al sesto clean sheet consecutivo in campionato e senza gol al passivo da 564 minuti in Serie A.