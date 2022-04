Milan, Pioli nella storia: eguaglia Rocco e Capello

Pioli: ecco la striscia con la porta imbattuta

Il 2-0 al Genoa è per ora l'ultimo cleen sheet dei sei consecutivi fin qui ottenuti dal Milan in serie A. I rossoneri non prendono gol dal 25 febbraio, quando pareggiarono 1-1 con l'Udinese. Poi c 'è stata l'andata della semifinale di Coppa Italia con l'Inter (0-0), quindi di nuovo il campionato con questi risultati: Napoli-Milan 0-1, Milan-Empoli 1-0, Cagliari-Milan 0-1, Milan-Bologna 0-0, Torino-Milan 0-0, Milan-Genoa 2-0. Se consideriamo anche la Coppa Italia, siamo dunque a quota sette. I prossimi impegni per Pioli prevedono il ritorno con l'Inter e poi l'insidiosa trasferta a Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Miglior difesa: al momento è quella dell'Inter

Il Milan non ha preso reti in 15 partite di campionato, alla pari dell'Inter. Nel 2022 quella rossonera è la miglior difesa dei principali cinque campionati europei. Guardando a tutto il torneo 2021-2022, tuttavia, la miglior difesa è quella dell'Inter. Handanovic ha tenuto la porta inviolata in quasi metà delle partite disputate. Lo scudetto si giocherà più in difesa che in attacco, com'è tradizione nel nostro campionato. Negli ultimi 32 tornei, ben 21 volte a vincere è stata la squadra con la miglior retroguardia. Dal 2008 al 2019 è successo tutti gli anni.