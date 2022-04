Milan, due diligence in corso tra Elliott e Investcorp: closing a fine campionato

Closing Milan non prima della fine del campionato

Tra Elliott e Inverstcorp sarebbe infatti in corso la due diligence, ovvero la fase di controllo dei conti e bilanci del club rossonero. Il closing non dovrebbe però arrivare prima del termine del campionato, fissata per il 22 maggio. Chiara quindi l’intenzione degli attuali proprietari del Milan di non disturbare la concentrazione della squadra e di Stefano Pioli nel momento cruciale della stagione, che vede i rossoneri in testa al campionato, anche se con una partita in più giocata rispetto all’Inter che insegue a due punti, e in semifinale di Coppa Italia contro gli stessi cugini nerazzurri.