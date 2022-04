Milan-Investcorp: "Mohammed Al-Ardhi tratta in prima persona con Elliott"

Prima l’ormai famosissimo e già virale tweet di complimenti al Milan per l’immediato ritorno al primo posto in campionato, grazie al successo sul Genoa, poche ore dopo il sorpasso subito dall’Inter. Poi la decisione di partecipare in prima persona alla trattativa per l’acquisto della società rossonera dal Fondo Elliott . Mohammed Al Ardhi è sempre più innamorato dei colori rossoneri e la conferma arriva da un nuovo aggiornamento fornito da 'Al-Arabiya'.

La tv emiratina, una delle principali fonti giornalistiche arabe, ha infatti svelato come il presidente del fondo Investcorp stia partecipando in prima persona ai negoziati con i vertici di Elliott volti a definire il passaggio di proprietà del Milan, il terzo in cinque anni dopo quello, storico, del 2017, quando l’avvento della Rossoneri Lux guidata da Li Hongong segnò la fine della leggendaria era Berlusconi, prima che nel 2018 lo stesso Elliott, che era stato a propria volta tra i finanziatori del management cinese, rilevasse il club per inadempienze dei precedenti proprietari.

Milan-Investcorp: closing non prima della fine della stagione

L’anticipazione di Al-Arabiya, oltre a confermare la “passione” che Al-Ardhi sembra già nutrire per il Milan, è un ulteriore segnale della volontà del fondo arabo di affrettare i tempi per la chiusura dell’affare: nella giornata di sabato era trapelate le prime indiscrezioni sulla data del closing, che tuttavia per volontà di Elliott non dovrebbe avvenire prima della fine della stagione, per non disturbare la concentrazione della squadra in vista della volata per lo scudetto e dell’eventuale finale di Coppa Italia.

Investcorp, chi è Mohammed Al Ardhi

Mohammed Al Ardhi, nato a Sur, in Oman, si è trasferito con la sua famiglia a Muscat quando era ancora adolescente. Come riportato dal sito ufficiale di Investcorp, Al Ardhi, ha un importante passato nel mondo militare, essendo vice maresciallo dell'aeronautica in pensione, avendo fatto parte della Royal Air Force dell'Oman dal 1978 ed essendo stato successivamente nominato capo dell'aeronautica militare dell'Oman. Ex presidente della National Bank dell’Oman, attualmente è leader del Muscat Stock Exchange e Sohar International Bank, uno dei più importanti istituti finanziari del Paese.