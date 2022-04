Cessione Milan, l'ambasciata del Bahrain conferma la trattativa con Investcorp

"Investcorp in trattativa esclusiva per il Milan"

"L'asset manager Investcorp basata in Bahrain ha avviato trattative esclusive per l'acquisto del club italiano AC Milan per 1,1 miliardi di dollari - è il tweet dell'ambasciata -. Investcorp è stata fondata nel 1982, offre un portafoglio di investimenti diversificato e globale e gestisce oltre 42 miliardi di dollari di asset in tutto il mondo". E' in corso in questi giorni la due diligence, l'attività di approfondimento e di controllo dei dati, propedeutica alla cessione della società rossonera. Il closing potrebbe arrivare entro maggio, al termine del campionato di Serie A, in modo da non disturbare gli uomini di Pioli, in piena corsa per lo scudetto. Secondo le indiscrezioni, sul tavolo della trattativa potrebbe pesare molto anche la vicenda relativa al nuovo stadio. Il presidente esecutivo del fondo arabo, Mohammed Al Ardhi, starebbe trattando in prima persona l'acquisto. Dopo la vittoria del Milan a San Siro contro il Genoa, Al Ardhi si era complimentato con un tweet rivelatorio: "Congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta al campionato italiano. Buona Pasqua al club, ai suoi tifosi e a tutti quelli che festeggiano in quest'occasione".