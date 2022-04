Pioli e il Milan di Coppa: un ballottaggio e il ritorno di Calabria

Quarto e ultimo derby stagionale per Inter e Milan, che martedì sera si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Italia in programma l’11 maggio all’”Olimpico”. Per i rossoneri si tratta di uno degli obiettivi principali fissati a inizio stagione, a sei anni dall’ultimo titolo messo in bacheca, la Supercoppa Italiana contro la Juventus nel 2016 e a quattro dall’ultima finale di Coppa Italia persa contro la Juventus.

Pioli avverte il Milan: "Attenzione a Brozovic" Si riparte dallo 0-0 dello scorso 1° marzo nella sfida giocata “in casa” del Milan. Un pericolo in più per i rossoneri, che come argomentato da Stefano Pioli durante la conferenza stampa dovranno giocare una partita accorta, attenti a bloccare Marcelo Brozovic, fonte del gioco nerazzurro, ma anche a sfruttare le occasioni che capiteranno, consapevoli che in caso di pareggio con gol a qualificarsi sarà l’Inter.

Coppa Italia, il Milan ritrova Calabria In fatto di formazione, il tecnico emiliano sembra avere le idee chiare. La notizia del giorno è il recupero di Davide Calabria, che ha smaltito l’indisposizione che gli ha impedito di giocare contro il Genoa in campionato. Il capitano rossonero tornerà in campo dal primo minuto e comporrà la difesa titolare con Kalulu e Tomori in mezzo e Theo Hernandez a sinistra. A centrocampo ancora panchina per Brahim Diaz: Pioli confermerà lo schieramento già utilizzato negli ultimi derby, con Franck Kessie sulla trequarti.