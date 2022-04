Maldini: "Investcorp? Al momento abbiamo altro a cui pensare"

Dopo essere stato tutt'altro che reticente sulla trattativa per la cessione della società prima della partita contro il Genoa, notizia poi divenuta di dominio pubblico ed ufficializzata poche ore dopo da Investcorp , Paolo Maldini è tornato sul tema del momento in casa Milan anche nell'immediata vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter.

Maldini: "Cessione? Pensiamo al presente"

Intervistato da SportMediaset, l'ex capitano rossonero, ora direttore tecnico del club, ha rivelato come la squadra ha accolto la notizia dei negoziati in corso tra Elliott e il fondo arabo, arrivata piuttosto all'improvviso: "La squadra l'ha accolto con curiosità, ma abbiamo troppe cose a cui pensare: cinque partite di Serie A e speriamo due di Coppa Italia. La differenza tra vincere e non vincere è enorme, molte di questi giocatori non l'ha ancora sperimentato e credo che sia logico concentrarci sulle questioni del campo".