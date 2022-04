Nuovo stadio e vittorie, il piano del Milan arabo

MILANO - Scambi di documenti e analisi dei conti in corso, il Milan tra una decina di giorni potrebbe avere un nuovo proprietario. Il fondo Investcorp è in trattativa serrata con Elliott e agli inizi del mese di maggio terminerà la due diligence e l’esclusiva, e se tutto dovesse procedere per il verso giusto allora sarà tempo di annunci. Ma quali sono gli obiettivi principali del fondo arabo. Uno dei primissimi obiettivi riguarda il nuovo stadio e cominciando a farsi sempre più forti le indiscrezioni che vedrebbero Investcorp costruire uno stadio solo per il Milan, escludendo l’Inter dal progetto. Al momento è solo un’ipotesi ma il fondo del Bahrain ha in mente di rilanciare a livello globale il marchio Milan e per farlo avrà bisogno di uno stadio di proprietà all’avanguardia. Elliott infatti nella trattativa venderà anche il progetto stadio oltre all’intero club. Gli arabi sono intenzionati a procedere con decisione e costruire il nuovo impianto, andrà solamente individuata la zona. E se dovessero sorgere dubbi sull’Inter, i rossoneri potrebbero proseguire per la loro strada.