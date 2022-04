Allenamento Milan: partitella contro l'Audace Verona finisce 9-0

Smaltita la forte delusione per lo 0-3 di Coppa Italia nel derby con l' Inter , il Milan si è ritrovato questa mattina per iniziare a preparare la partita contro la Lazio . Come consuetudine, chi ieri è sceso in campo oggi ha svolto solo una seduta di allenamento defaticante. Per tutti gli altri c'è stata una partita amichevole contro i dilettanti dell' Ssd Audace di Verona .

Milan, in partitella brilla Lazetic con una tripletta

Il Milan ha vinto 9-0 contro la squadra veneta. Si è messo particolarmente in luce Lazetic, ieri in campo nei minuti finali della stracittadina, con una tripletta. Doppietta per Junior Messias e gol di Romagnoli, Robotti, Saelemaekers e Ballo Tourè. Una sgambata utile anche per chi difficilmente vede il campo come titolare e per chi è reduce da infortunio, come nel caso di Alessio Romagnoli, che ha giocato la partita per intero.

Milan: Rebic a parte, terapie per Ibrahimovic

La situazione degli infortunati in casa Milan. Romagnoli, come detto, ha recuperato totalmente, tanto da poter giocare tutta l'amichevole. Ante Rebic, che ieri aveva accusato un problema fisico che gli ha impedito di scendere in campo nel secondo tempo, ha lavorato a parte. Per Zlatan Ibrahimovic sono proseguite le terapie per risolvere il sovraccarico al ginocchio che gli ha già fatto perdere tre partite.