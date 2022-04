Milan, è bufera sugli arbitri: per l’Aia nessun errore nel derby

Il malcontento c’è. Ed è pure profondo . Anche la stizza, per non dire la rabbia , con cui Pioli ha abbandonato l’intervista a “Mediaset” dopo aver visto le immagini del gol annullato a Bennacer è stato un segnale più che eloquente del sentimento che attraversa il Diavolo per certe decisioni arbitrali. Dopo la presa di posizione di Maldini al termine di Milan-Udinese, viziata dal sospetto (per i vertici arbitrali le immagini non hanno dato certezze) tocco di mano di Udogie per il pareggio friulano, quella del tecnico parmigiano è stata la seconda manifestazione pubblica del fastidio rossonero. Volendo è stata anche la dimostrazione di come ormai si faccia fatica a contenersi e ad allinearsi alla linea comunicativa fissata dalla proprietà, ovvero non abbandonarsi a polemiche, lamentele o proteste al termine della partita.

Lunga serie

La verità, però, è che Pioli, al pari di diversi dirigenti, è convinto che la stagione della sua squadra sia stata pesantemente condizionata dalle sviste degli arbitri. Quello del gol di Bennacer, insomma, è stato soltanto l’ultimo episodio di una serie che ha avuto i suoi esempi più eclatanti in campionato. Senza dimenticare che c’è stato un prologo anche in Champions, con quel rigore inventato da Cakir (prima del tocco di Kalulu c’è il “mani” di Lemar) nel recupero che ha permesso all’Atletico Madrid di sbancare San Siro. Il bilancio, però, è negativo soprattutto in campionato, con tre momenti su tutti: 1) il pareggio di Kessie con il Napoli annullato per il fuorigioco di Giroud sdraiato a terra; 2) il vantaggio non concesso a Messias che ha cancellato la rete del 2-1 con lo Spezia, poi capace di trovare pure il gol-vittoria; 3) il già ricordato tocco di mano di Udogie con l’Udinese. Ci sarebbero anche altre situazioni, come il penalty concesso al Verona per un fallo in realtà invertito nel contrasto Kalinic-Romagnoli, ma ai fi ni del risultato non hanno inciso.

