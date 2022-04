Milan in festa: Bennacer premiato per le 100 in rossonero

Importante traguardo per Ismael Bennacer che ha raggiunto le 100 presenze con la maglia del Milan . Il centrocampista algerino è stato premiato questa mattina a Milanello, durante una breve cerimonia, davanti a tutti i compagni di squadra. A consegnargli la medaglia sono stato Maldini, Massara e Pioli . Bennacer di partita in partita sta facendo sentire la sua importante presenza in mezzo al campo, oggi è quasi insostituibile dall'allenatore.

Bennacer e il gol annullato nel derby

Proprio nella partita che ha coinciso con le 100 presenze con il Milan, Bennacer avrebbe potuto festeggiare con un gol che, probabilmente, avrebbe riaperto la gara di Coppa Italia con l'Inter. Sarebbe stato infatti l'1-2 quando mancava circa mezzora alla fine del match. L'arbitro, con l'ausilio del Var, ha però annullato per una posizione di fuorigioco di un compagno dell'algerino, che avrebbe coperto la visuale ad Handanovic.

Bennacer: la sua arma? La precisione nei passaggi

Dicevamo dell'importanza di Bennacer nello scacchiere di Pioli. Il giocatore ha un'arma che è quella dei passaggi riusciti. Si attesta sull'87,9 per cento. E non sono sempre semplici alleggerimenti, ma anche giocate più complicate. In questo finale di campionato, sarà importante la sua sicurezza con la palla tra i piedi per permettere ai rossoneri di vincere le prossime partite e sperare in un passo falso dei rivali dell'Inter per mettere le mani sullo scudetto.