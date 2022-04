Milan verso la Lazio: Rebic in gruppo, Ibrahimovic resta in dubbio

Arrivano buone notizie per il Milan dall'allenamento odierno in vista della partita contro la Lazio, in programma all'Olimpico domenica alle 20.45. Messa da parte la delusione per l'eliminazione in Coppa Italia a opera dell'Inter, i rossoneri oggi hanno iniziato in palestra per l'attivazione muscolare, poi tutti sul campo dove la squadra ha proseguito il riscaldamento facendo alcuni torelli a tema. Terminata la prima parte di lavoro, Pioli ha ordinato una serie di esercitazioni tecniche precedenti alla fase tattica, che si è conclusa con la partitella su campo ridotto. Domani è previsto un altro allenamento di mattina, alle 14.15 parlerà Pioli.