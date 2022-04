Schweinsteiger folgorato da Ibrahimovic: "Ha tenuto aperta la corsa scudetto"

"Ibrahimovic, i dettagli fanno la differenza"

L’attaccante svedese, entrato nel secondo tempo della gara dell’Olimpico, è entrato con una sponda decisiva nell’azione del 2-1 di Tonali nei minuti di recupero, gol che ha permesso al Milan di restare al comando della classifica con due punti di vantaggio sull’Inter. E tanto è bastato a "Schweini" per celebrare Ibra con un tweet concluso addirittura con un ringraziamento in italiano: "Zlatan keeps the title race for the #Scudetto open! Not only his assist was crucial for the goal, it was his movement & closing down the back pass to the keeper before Rebic won the ball. These are the small details which make the difference! Grazie Ibra!". “Zlatan ha tenuto aperta la corsa allo scudetto! Non è stato decisivo solo per l’assist per il gol, ma anche per il suo movimento e per la chiusura del retropassaggio al portiere prima che Rebic riconquistasse la palla. Sono questi piccoli dettagli che fanno la differenza. Grazie Ibra!".