L'orgoglio di Maldini: "A inizio stagione non ci davano neppure in Champions"

Oltre alla vittoria, molto altro ancora. Se il 2-1 strappato dal Milan sul campo della Lazio in pieno recupero e in rimonta fosse arrivato a metà campionato si potrebbe parlare con buone basi di certezza di potenziale svolta del campionato, per il carattere che la squadra ha messo e lucidità mai persa anche quando il risultato sembrava compromesso e un pareggio assai poco utile pareva prendere forma.

Maldini: "In corsa per un obiettivo straordinario"

A questo concetto ha fatto riferimento anche Paolo Maldini nell’intervista concessa a 'Milan Tv' concessa l’indomani del successo che ha permesso ai rossoneri di restare al comando della classifica a +2 sull’Inter, almeno fino al recupero di mercoledì che i nerazzurri giocheranno a Bologna: "All'inizio dell'anno qualcuno non ci dava così in alto, ma noi dobbiamo usare ciò come stimolo. In stagioni del genere l'obiettivo è fare il meglio possibile, dobbiamo puntare molto in alto e mantenere questo spirito di sacrificio. Non possiamo fare passare quanto stiamo facendo come un obiettivo banale: negli ultimi 20 anni il Milan ha vinto due scudetti, sarebbe un risultato incredibile. Quando ti capita l'occasione ci devi provare fino in fondo. Poi se le cose non dovessero andar bene sai di aver fatto il massimo".