Il Milan punta la Fiorentina: Bennacer ci prova, seduta mattutina

Il Milan è tornato ad allenarsi giovedì mattina per continuare la preparazione in vista della partita di campionato contro la Fiorentina , in programma domenica alle 15. La squadra di Pioli , prima con due punti di vantaggio dopo lo scivolone dell' Inter a Bologna, spera di ritrovare Ismael Bennacer per il match con i viola.

Milan: seduta mattutina a Milanello davanti a Gazidis, Maldini e Massara

"Allenamento mattutino per la squadra in previsione della sfida contro la Fiorentina - recita la nota del club meneghino -. I rossoneri si sono ritrovati per la colazione entro le 10.30 e a seguire, dopo una fase di lavoro in palestra caratterizzata da esercizi per l'attivazione muscolare e per la forza, si sono diretti sul campo. Prima che iniziasse l'esercitazione di rapidità, sono arrivati a Milanello l'Amministratore Delegato Ivan Gazidis, il Direttore dell'Area Tecnica Paolo Maldini e il Direttore Sportivo Frederic Massara. Insieme, hanno osservato l'intera sessione odierna. Pioli e il suo staff hanno guidato delle esercitazioni due contro due e infine hanno fatto disputare ai giocatori una partitella su campo ridotto. Il programma di domani prevede un allenamento al mattino".

Milan, le condizioni di Bennacer

Come detto Pioli spera di recuperare in tempo Bennacer, alle prese con una distorsione alla caviglia rimediata nel derby di Coppa: il centrocampista rossonero ha svolto un lavoro personalizzato sul campo, e cercherà di essere a disposizione per domenica prossima. Il suo recupero permetterebbe a Pioli più soluzioni sulla mediana per sorprendere la squadra di Italiano.