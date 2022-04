Fiorentina, Barone attacca il Milan: "Niente biglietti per gli ospiti, non c'è rispetto"

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone , a margine di un evento a Palazzo Vecchio , si è espresso duramente sulla questione dei biglietti degli ospiti in vista della partita contro il Milan in programma a San Siro domenica alle 15: "Ci mancano di rispetto".

Caso biglietti, Barone: "Il Milan non ci rispetta"

Il dirigente viola ha rivelato di aver avuto un colloquio con il presidente del Milan Paolo Scaroni per risolvere la grana biglietti in vista del match di domenica: molti tagliandi destinati ai tifosi gigliati sono stati acquistati dai supporters rossoneri. "Mercoledì sera ho parlato con Paolo Scaroni, gli ho detto la mia, gli ho detto che sono molto arrabbiato per questa situazione. Non siamo stati rispettati. Il Milan è al corrente che siamo molto arrabbiati per questa situazione, vediamo se ci saranno maggiori aperture da qui a domenica prossima".

Fiorentina, Barone: "Con Italiano non ci sono problemi"

I viola sono reduci da due pesanti sconfitte contro Salernitana e Verona, ma Barone ha negato problemi con Italiano: "Con il mister abbiamo passato una giornata particolare, siamo stati in un posto tranquillo, abbiamo fatto delle passeggiate parlando non di calcio ma della vita in generale e delle nostre famiglie. Siamo stati al mare nella zona di Viareggio per passare una giornata differente, fuori dal calcio. Non ci sono problemi, del futuro parleremo a fine stagione". Ultima battuta sulla cessione di Vlahovic: "È inutile parlare del passato. Siamo a fine campionato dove io chiedo a tutti, alla stampa, alla tifoseria e alla città, si metta il massimo dell'attenzione sulla squadra perché noi abbiamo bisogno del supporto di tutti. Abbiamo un gruppo di giocatori sul quale crediamo tanto, abbiamo fatto degli investimenti per la Fiorentina di oggi e del futuro".