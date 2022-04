Milan-Fiorentina: settore ospiti ai viola, situazione normalizzata

Dopo l'incidente diplomatico sulla mancanza dei biglietti per i tifosi della Fiorentina , oggi la situazione si è normalizzata. La questura di Milano, infatti, ha annullato i tagliandi già venduti ai tifosi del Milan per il Terzo anello verde, destinato solitamente alla tifoseria ospite. A disposizione di chi arriva da Firenze per assistere al match ci saranno 4.100 tagliandi. Ieri sull'argomento era intervenuto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone , indignato per il trattamento riservato al pubblico fiorentino.

Milan-Fiorentina: per l'Osservatorio è incontro senza rischi

I tifosi di Milan e Fiorentina non si amano particolarmente, ma un po' a sorpresa l'Osservatorio aveva catalogato l'incontro tra quelli senza restrizioni. Dunque, il settore per gli ospiti di San Siro era diventato aperto a tutti. Intanto, non arrivavano buone notizie da Firenze, da cui erano pronti a partire comunque 500 tifosi senza biglietto. Nel pomeriggio l'intervento distensivo della questura di Milano: niente pubblico rossonero nel Terzo anello verde, che sarà a completa disposizione degli ospiti. Prima dell'intervento del questore, dal Milan si faceva presente come la messa in commercio dei biglietti fosse stata limpida e rispettosa delle norme, con una serie di comunicazioni scambiate con la Fiorentina e con le forze dell'ordine.

Curva Sud del Milan: “Il settore ospiti è sacro”

Sull'argomento biglietti è intervenuta anche la Curva Sud del Milan, dove trova spazio la tifoseria più calda. Ha firmato un comunicato insieme all'Associazione dei Milan Club, prima della decisione della questura: “La gestione della vendita del settore ospiti per Milan-Fiorentina è solo l’ultima di una serie di episodi che in questa stagione hanno visto stadi in cui i biglietti degli ospiti sono stati venduti/comprati dai tifosi di casa. Chiediamo quindi all’AC Milan, da sempre attenta e sensibile alle legittime esigenze dei tifosi, di farsi portavoce di tutte le società per le trasferte, portando la questione sul tavolo dell’osservatorio e allo stesso tempo di trovare una soluzione immediata per porre rimedio a questa spiacevole situazione in vista di domenica, perché ci teniamo a dirlo chiaramente e fermamente: per noi il settore ospiti è sacro ed è fondamentale in ogni stadio. Per noi è impensabile non avere a disposizione un settore dal quale sostenere il nostro Milan in trasferta. Uno stadio senza il settore ospiti, senza la tifoseria rivale o senza noi come tifoseria ospitata, è la cosa più lontana e inconcepibile dalla nostra idea di stadio e di calcio”.