Milan, la carta scudetto è la difesa di ferro: nel 2022 meglio solo il Liverpool

Mai così vicino allo scudetto da 11 anni a questa parte, il Milan sembra avere tutte le intenzioni di smentire il vecchio adagio secondo il quale nel calcio italiano a vincere è sempre la squadra con la miglior difesa . I rossoneri infatti hanno subito finora due gol in più, 30, rispetto all’ Inter , oltre ad averne realizzati una dozzina in meno.

Il Milan di Pioli e l'equilibrio nelle due fasi

La semplice analisi dei freddi numeri, tuttavia, rischierebbe di non riconoscere il salto di qualità che la squadra di Pioli ha fatto da inizio 2022 e il fatto che la forza del Milan risiede proprio nella fase difensiva, nella protezione che il centrocampo dà alla terza linea e nella capacità della squadra di stare sempre corta, di non concedere spazi tra i reparti e di riuscire quasi in ogni partita ad attaccare e difendere con il maggior numero di interpreti possibile.

Milan-Inter, il derby scudetto si gioca in difesa

Caratteristiche, queste, che appartengono anche al Liverpool di Jurgen Klopp, che ad oggi può essere considerata la squadra più completa ed equilibrata del panorama europeo, come evidenziato anche dalle semifinali di Champions League, dove il Manchester City è riuscito a sfoderare il proprio potenziale offensivo inserito però in un’”orchestra” non sempre intonata quando il pallone ce l’hanno gli avversari. Non stupisce allora che i numeri difensivi del Milan siano in linea con quelli del Liverpool: con appena otto reti subite nelle 15 partite di campionato finora giocate nel 2022 il Milan ha la seconda miglior difesa tra i 5 campionati top in Europa, alle spalle proprio dei Reds con sei. Per dare un’idea, nello stesso periodo il City ha incassato reti 9 reti, ma in 13 partite, mentre l’Inter, ora a parità di gare, 15, con il Milan dopo il recupero di Bologna, è a quota 13.