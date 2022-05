Milan, dalle mani sicure di Maignan passa lo scudetto

In casa Milan non c'è più nessuno che rimpianga Gigio Donnarumma . E il merito è di Mike Maignan , portiere francese arrivato dal Lille campione di Francia, ma senza le luci dei riflettori. E invece determinante nel primo posto dei rossoneri, anche ieri decisivo con una paratona su Cabral al 75'. Anche se in una partita resta inoperoso per quasi tutti i 90', Maignan si fa sempre trovare pronto sull'unica occasione avversaria.

Maignan: nessuno come lui nei principali campionati europei

Chiudi la saracinesca e vai. Potrebbe essere questo lo spot del Milan 2021-2022. Maignan, che sa come si vince un titolo avendo battuto l'anno scorso in Francia lo stellare Psg, nel 2022 per rendimento e media-voto è il miglior portiere in Europa, considerando i cinque principali campionati (Spagna, Germania, Inghilterra, Francia e Italia). Da gennaio a oggi, il numero uno del Milan ha ottenuto un punteggio di 7,14, basato su prestazioni, interventi determinanti e influenza sull'andamento delle partite.

Maignan: percentuale di parate da fenomeno

Sky Sport dà un altro dato impressionante di Maignan. Ha una percentuale di parate di oltre il 78,5 per cento, in tutto il campionato si è esibito in almeno 22 interventi decisivi ai fini del risultato. Come quello di ieri su Cabral. Un colpo di reni che ha evitato un gol sicuro. E andare sotto al 75' sarebbe stato gravissimo per il Milan. Ha vinto, Maignan, il titolo di Mvp del pomeriggio di San Siro ed è stato pubblicamente elogiato anche da Pioli: “Mike è stato il migliore in campo”. Donnarumma è il passato.